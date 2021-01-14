С декабря 2019 года по декабрь 2020-го средняя стоимость 1 кв. м в российских новостройках выросла на 19% до 98,7 тыс. рублей, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость». Лидером среди крупных городов по росту цен стал Сочи, где 1 кв. м подорожал на 39% до 140,8 тыс. рублей.

Второе место по темпам роста цен на первичную недвижимость в стране занял Калининград, где «квадрат» подорожал за год на 38% до 58 тыс. рублей. Третья строчка досталась Брянску с показателями в 35% и 45,8 тыс. рублей. Четвертое место поделили Санкт-Петербург и Нижний Новгород: рост стоимости 1 кв. м в этих городах составил 32%, показатели декабря 2020 года равнялись 140,5 тыс. и 88,5 тыс. рублей соответственно. Замыкает первую пятерку Тула, где 1 кв. м в новостройке за год подорожал на 30% до 67,7 тыс. рублей. Столичный «квадрат» прибавил за год 8%, достигнув к концу 2020 года уровня в 203,4 тыс. рублей.

Спрос на российском первичном рынке вырос за год на 23%, отмечается в исследовании, тогда как предложение в среднем по стране оставалось стабильным. По сравнению с декабрем 2019 года итоговый объем предложения 2020-го оказался ниже на 9%.

Во второй половине 2020 года Россия вошла в топ-10 мировых рынков недвижимости с максимальным ростом цен. С показателем +9,2% в годовом исчислении Россия заняла в рейтинге восьмое место.