Рубль в 2021 году может укрепиться до своих фундаментально обоснованных уровней и торговаться в районе 65–70 рублей за доллар, пишет РБК . Об этом говорится в прогнозе аналитиков Credit Suisse. В Credit Suisse считают, что ослабление рубля осенью было вызвано временными факторами — намерением правительства пересмотреть налоговые соглашения с офшорными странами, такими как Кипр, и резким ростом предложения денег. Действия ЦБ, по оценке Credit Suisse, привели к дополнительному дисбалансу на локальном рынке иностранных валют. Но аналитики ожидают, что он будет устранен в 2021 году. В то же время из-за роста цен на нефть в январе ЦБ впервые с весны 2020 года приступает к покупке валюты на рынке по бюджетному правилу.

Аналитики Deustche Bank в обзоре советуют продавать доллары и называют российскую валюту одной из самых дешевых валют стран с развивающимися рынками. Deutsche Bank указывает, что рубль находится в хорошем положении: Россия далеко впереди по темпам вакцинирования в сравнении с другими развивающимися странами. При этом рубль остается одной из самых дешевых валют среди валют стран с развивающимися рынками. Его должна поддержать и сезонность: рост цен на газ обеспечит улучшение платежного баланса в течение зимы. В Deutsche Bank также обращают внимание и на привлекательность ОФЗ.

Потенциал для укрепления рубля видят и аналитики Bank of America (BofA): российская валюта, по их мнению, — одна из самых недооцененных, а ее справедливая стоимость составляет 60 рублей за доллар. Прогноз BofA на конец 2021 года — 68 рублей за доллар, в среднем за год — 70 рублей. Рынок на самом деле уже воспринимает политические изменения в США в позитивном ключе, а рубль, как мы видим, отскочил довольно серьезно от своих минимальных значений до выборов, сообщил главный экономист BofA по России и СНГ Владимир Осаковский.

Эксперты считают возможным умеренное укрепление курса до 70 рублей, хотя и признают, что российская валюта недооценена. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, курс рубля будет укрепляться в течение года: с 73,25 рубля в I квартале до 70,43 рубля в III. В IV квартале эксперты ожидают отскока до 71,8 рубля. «ЛокоИнвест» пока прогнозирует курс на уровне 72–72,5 рубля за доллар в первом полугодии 2021 года. В Газпромбанке ожидают курс на уровне 74–75 рублей за доллар в 2021 году. С началом восстановления мировой экономики после пандемии рубль вместе с другими валютами развивающихся рынков должен отыграть слабость, но этому мешает геополитика, считают в Металлинвестбанке.