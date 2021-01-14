Тестирование цифрового рубля может начаться в конце 2021 года, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах Гайдаровского форума.

«Допускаю, что в конце текущего года начнется тестирование цифрового рубля», — сказал он.

Парламентарий отметил, что в первой половине текущего года вряд ли будет разработано законодательство относительно использования цифрового рубля. «Надо нам определиться концептуально с тем, как он будет выпускаться, обращаться. Потом это дело переводить в законодательное русло. Допускаю, что уже следующая дума во второй половине текущего года приступит к законодательному оформлению использования цифрового рубля», — отметил он.

Аксаков сообщил, что сейчас ведется активная дискуссия по поводу доклада ЦБ, опубликованного в прошлом году, о цифровом рубле. Законы о цифровом профиле граждан и переводе документооборота в электронный вид могут быть приняты Госдумой в первой половине текущего года.