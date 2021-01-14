Спрос у населения на цифровой рубль будет высоким в случае его введения, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом, по его мнению, будущее именно за цифровыми валютами, передает ТАСС.

«Есть целая группа составляющих, которые обеспечивают привлекательность этого инструмента (цифрового рубля. — Прим. ТАСС), поэтому я уверен, что за цифровым рублем будущее. При этом, конечно, это и вызов для кредитных организаций», — сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.

Он уточнил, что ожидает высокого спроса на цифровой рубль со стороны как граждан, так и организаций. В частности, компаниям цифровая валюта необходима для обслуживания экономического оборота, если организация планирует использовать технологии распределенного реестра во взаимодействии со своими партнерами или в работе своих подразделений.

В свою очередь зампред Банка России Алексей Заботкин в кулуарах Гайдаровского форума заявил журналистам, что регулятор изучил комментарии рынка по цифровому рублю и ни один из банков не высказался против введения цифровой валюты.

«В целом мы изучили комментарии. Прямо скажем, никто из банков не высказался против введения цифрового рубля. То есть идея того, что цифровой рубль нужен с точки зрения третьей дополнительной формы денег, ни у кого сомнения не вызывает», — сказал он.



При этом Заботкин добавил, что кредитные организации выразили опасения в отношении рисков перераспределения ликвидности в финансовом секторе и влияния запуска цифрового рубля на денежно-кредитные условия.