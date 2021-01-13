📰 У небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам, пишет «Коммерсант» . По словам источника, производители либо отказываются продавать продукцию на таких условиях, либо игнорируют запросы. Они готовы отгружать ограниченные объемы и самовывозом, а за доставку требуют премию. Производители настаивают, что работают в рамках договоренностей. Но участники рынка допускают, что при усугублении проблем условия соглашений придется корректировать. Глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин подтвердил существование проблемы. Он пояснил, что небольшие и средние сети, а также несетевые магазины обычно покупали масло и сахар у дистрибьюторов, на которых соглашения о ценах не распространяются.

📰 До конца января рубль останется в сформированном в начале месяца диапазоне 73—75,3 рубля за доллар США, пишет «Российская газета» , ссылаясь на эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина. По его словам, в случае ускорения роста нефти и при стабильной геополитической обстановке доллар может направиться к уровню 70 рублей. Основным риском для рубля остается геополитическая неопределенность, усилившаяся после победы на президентских выборах в США Джозефа Байдена, а также получения Демократической партией большинства в сенате США по результатам второго тура выборов. Однако пока санкционная угроза не вышла на первый план, участники российского валютного рынка в основном ориентируются на рыночные сигналы. Дополнительное давление на рубль оказывает снижение ОФЗ: индекс гособлигаций RGBI обновляет двухмесячный минимум.

📰 Власти планируют усилить контроль за сдачей жилья в аренду, пишут «Известия» . Минстрой готовит законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. Сегодня до 90% сегмента находится в тени — мало кто из арендодателей платит налоги со сдачи жилья. Новый законопроект будет направлен на повышение прозрачности отрасли, он также призван защитить права арендодателей и арендаторов. Для этого планируется запустить информационную систему учета договоров найма жилья — эти данные будут передаваться в налоговые органы. Но вывод из «серой зоны» съемных «квадратов» может привести к росту их стоимости на 13%, предупреждают эксперты.

📰 Власти Москвы могут отказаться от идеи запустить систему, отслеживающую передвижение пешеходов через MAC-адреса их смартфонов, стоимостью 152,9 млн рублей, пишет «Коммерсант» . Из-за последних обновлений iOS и Android следить за устройствами стало почти невозможно — в ПО предусмотрена функция динамичной замены MAC-адресов, поэтому получить уникальные адреса телефонов явно не получится. Об изменениях было известно еще до заключения контракта с поставщиком, эксперты говорят либо о невезении, либо о серьезном просчете чиновников.