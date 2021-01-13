Основная доля россиян по состоянию на конец 2020 года чаще удовлетворены или частично удовлетворены своей жизнью, свидетельствуют данные опроса о социальном самочувствии граждан, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Доля таких ответов составила 47%.

Отчасти удовлетворены, а отчасти не удовлетворены своей жизнью 25% россиян. Не устраивает актуальная ситуация в их жизни 26% опрошенных. Индекс удовлетворенности жизнью составил 46 пунктов, что на 6 пунктов ниже, чем в прошлом декабре.

В конце «пандемического» года россияне оценивали общую ситуацию в стране двойственно: 47% называли ее скорее хорошей, 48% — скорее плохой. Таким образом, индекс социальных оценок ситуации в стране составил минус 1 пункт.

Экономическую ситуацию россияне оценивают более оптимистично: соответствующий индекс составил 24 пункта. Данный показатель на 2 пункта выше, чем в ноябре 2020 года, и на 17 пунктов выше майского значения, самого низкого за весь год. Положительно экономическую ситуацию оценивают 15% россиян, средние оценки дают 45%, а отрицательные — 36%.



Как следует из разъяснений ВЦИОМ, индексы рассчитываются как разница между общей долей положительных и средних оценок и долей отрицательных оценок.