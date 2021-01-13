Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2020 год увеличилось почти на 5 млн и достигло рекордных 8,8 млн. Таким образом, в 2020 году на Московскую биржу пришло частных инвесторов больше, чем суммарно за все предыдущие годы, говорится в сообщении торговой площадки.



Активность частных инвесторов на протяжении всего 2020 года уверенно росла — в декабре 2020 года сделки на бирже совершали 1,4 млн человек по сравнению с 392 тыс. человек в декабре 2019 года.

По итогам 2020 года объем торгов на рынке акций достиг исторического максимума и составил 23,9 трлн рублей, что почти вдвое больше результата 2019 года. При этом доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в 2020 году составила 40,6%, в объеме торгов облигациями — 13%, на спот-рынке валюты — 12,3%, на срочном рынке — 42%.

Стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Мосбирже, составила по итогам 2020 года 145,7 млрд рублей (2 млрд долларов). Инвесторам доступны 55 биржевых фондов: 39 БПИФов и 16 ETF, из которых 20 БПИФов и три ETF были допущены к торгам в 2020 году. За 2020 год объем вложений инвесторов в биржевые фонды вырос более чем в пять раз, до 90 млрд рублей (17 млрд рублей в 2019 году).

По итогам 2020 года количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов ( ИИС ) достигло 3,5 млн. За 2020 год открыто более 1,8 млн ИИС. Оборот по счетам ИИС превысил 1,4 трлн рублей, в структуре оборота 85,6% составили сделки с акциями, 10,1% — с облигациями , 4% — с биржевыми фондами.

Регионы — лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (378,3 тыс.), Московская область (208,5 тыс.) и Санкт-Петербург (158,5 тыс.). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (115 тыс. счетов), Республика Башкортостан (113,3 тыс. счетов) и Краснодарский край (98,5 тыс. счетов).

В 2020 году частные инвесторы вложили в акции на Мосбирже 301 млрд рублей. Вложения в облигации составили 617 млрд рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги — 88,5% — приходилась на корпоративные облигации, 7,5% — на государственные облигации (6,5% составили ОФЗ и 1% — региональные облигации), 4% — на еврооблигации.

В 2020 году в «Портфель частного инвестора» вошли акции «Газпрома» (23,1%), «ЛУКОЙЛа» (11,8%), «Норникеля» (11,3%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (10,5% и 8% соответственно), акции «Аэрофлота» (8,2%), ценные бумаги Mail.ru Group (7,4%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (6,8%), акции МТС (6,5%) и ВТБ (6,3%).

Из иностранных ценных бумаг в «Портфель частного инвестора» в 2020 году вошли акции Alibaba Group Holding LTD (29,5%), Pfizer Inc. (11,6%), Apple (11,1%), Tesla Inc. (9,9%), Intel (8%), Boeing (7,7%), Amazon (7%), NVIDIA (5,1%), AT&T Inc. (5,1%) и American Airlines Group Inc. (4,9%).

Топ-10 биржевых фондов в портфелях частных инвесторов по итогам 2020 года: фонд инвестиций в IT-сектор США — FXIT (19,4%), в золото — FXGD (15,5%), в акции США — FXUS (14,6%), в акции Китая — FXCN (12,7%), в российские акции, облигации, денежные средства и золото — TRUR (9,6%), фонд инвестиций в российские корпоративные еврооблигации в долларах США — FXRU (6,7%), в американские акции, облигации, денежные средства и золото — TUSD (5,9%), фонд на Индекс РТС — FXRL (5,7%), фонд денежного рынка — FXMM (5,1%) и фонд на индекс Мосбиржи — SBMX (4,9%).