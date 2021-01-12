Сервис электронных платежей «ЮMoney» (ранее «Яндекс.Деньги», входит в экосистему «Сбера» ) в соответствии с предписанием ЦБ РФ с 12 января ограничил операции между физическими лицами и компаниями-нерезидентами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

«Банк России проводил плановую проверку, по результатам которой было получено предписание. Все требования, полученные по результатам проверки, будут учтены. Введенные ограничения касаются только платежей физлиц в адрес компаний-нерезидентов и платежей от компаний-нерезидентов физлицам. Предписание получено и вступило в силу 12 января 2021 года, в этот же день мы незамедлительно уведомили тех клиентов, кого оно затронуло», — отметили в компании.

Сервис электронных платежей также сообщил, что все компании, деятельность которых затронули ограничения, проинформированы индивидуально. «Кошельки и карты «ЮMoney» по-прежнему без ограничений работают в России. С их помощью любой гражданин РФ может оплачивать покупки в российских магазинах, погашать штрафы ГИБДД, рассчитываться за ЖКУ, переводить деньги другим людям», — указали в компании.

О том, что сервис «ЮMoney» разослал своим клиентам письмо с сообщением об ограничении ряда операций по предписанию ЦБ РФ, сообщило издание vc.ru, уточняет ТАСС. Ограничение начало действовать с 12 января и продлится шесть месяцев.



В декабре о подобных ограничениях сообщал платежный сервис QIWI. Центробанк РФ ввел определенные ограничения в отношении операций Киви Банка, в том числе с 7 декабря 2020 года на шесть месяцев приостановил или ограничил большинство видов платежей иностранным торговым компаниям, денежные переводы на предоплаченные карты с корпоративных счетов.