Рубль укрепляется к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 9 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 6 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 73,48 рубля (минус 6 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 3 копейки и составил 89,76 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в среду с утра по паре доллар/рубль ожидается снижение до уровня 73 рублей, по евро/рубль — до 88,75 рубля.

«Ослабление доллара и рост нефть поддержит сегодня рубль, который вчера укрепился к доллару на полтора процента. Впрочем, во многом этот рост вызван тем, что экспортеры начали отложенную продажу валютной выручки, накопленной за длительные выходные. Следовательно, и укрепление рубля имеет временный характер, поскольку ранее мы неоднократно видели, как российская валюта игнорировала и дорожающую нефть, и падающий доллар. Не исключено, что сегодня пара доллар-рубль попробует на прочность сильную поддержку 73, и даже попробует ее «проколоть», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.