Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил провести в этом году эксперимент по использованию цифровых двойников документов, в том числе удостоверяющих личность, через специальное мобильное приложение.

«В этом году мы хотим провести эксперимент и запустить в тестовом режиме мобильное приложение, в котором будут так называемые цифровые двойники часто используемых документов, и у человека появится возможность хранить в своем мобильном удостоверение личности, водительское удостоверение, ПТС, справку о регистрации по месту жительства. Все в электронном виде, очень удобно для гражданина. Поэтому прошу вас поддержать инициативу об этом эксперименте», — обратился вице-премьер к Владимиру Путину на совещании президента РФ с членами правительства.

Весной прошедшего года Минцифры предложило провести с 1 июля 2020 года до конца 2021 года эксперимент в Москве по получению гражданами ряда государственных, муниципальных и иных услуг с использованием специального мобильного приложения («Мобильный идентификатор») вместо паспорта. Предполагалось, что приложение сможет заменять гражданину паспорт в большинстве случаев, а в будущем — студенческие билеты и социальные карты.

В Минцифры планировали разработать такое приложение к 31 августа, чтобы начать использовать его уже с 1 декабря, однако соответствующее постановление правительства пока так и не подписано.