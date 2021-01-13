Банк России установил официальные курсы валют на 14 января.

Курс доллара снизился на 73,99 копейки, составив 73,5264 рубля (74,2663 рубля на 13 января). Курс евро понижен на 53,96 копейки до 89,7831 рубля (90,3227 рубля на 13 января).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:37 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,89 рубля (плюс 35 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 89,98 рубля (плюс 19 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,38—73,96 рубля за доллар и 89,62—90,06 рубля за евро.