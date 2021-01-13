Объем Фонда национального благосостояния на 1 января текущего года составил 13 трлн 545 млрд 663 млн рублей. Такие данные приводятся в свежей сводке Минфина РФ «О результатах размещения средств Фонда национального благосостояния».

«По состоянию на 1 января 2021 года объем ФНБ составил 13 трлн 545 млрд 663 млн рублей, или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2021 год… что эквивалентно 183 млрд 357,5 млн долларов США», — указано в материале.

На 1 января на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещен 51 млрд 244,4 млн долларов США, 44 млрд 166,4 млн евро, 8 млрд 550,7 млн фунтов стерлингов, 11 млрд 627,9 млн рублей. На депозитах в ВЭБе размещено 534 млрд 267,7 млн рублей.

В долговые обязательства иностранных государств вложено 3 млрд долларов, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 279 млрд 346,2 млн рублей и 4 млрд 113,3 млн долларов, в привилегированные акции кредитных организаций — 278,992 млрд рублей.

На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138 млрд 433,9 млн рублей. В обыкновенные акции СберБанка вложено 3 трлн 71 млрд 712 млн рублей, в обыкновенные акции «Аэрофлота» — 59 млрд 516,7 млн (в обоих случаях речь идет о рыночной стоимости, рассчитанной на основании средневзвешенной цены акций за 30 декабря 2020 года).

По состоянию на 1 января объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 8 трлн 657 млрд 891,8 млн рублей, или 117 млрд 195,4 млн долларов (7,5% прогнозируемого ВВП на 2021 год).

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 по 31 декабря 2020 года составила 5,1 млн долларов, что эквивалентно 380,5 млн рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 декабря 2020 года — 1 трлн 774 млрд 445,2 млн рублей.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2020 году составил 264 млрд 45,5 млн рублей, что эквивалентно 3 млрд 421,7 млн долларов.