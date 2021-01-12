Минюст рассчитывает получить доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан, пишут «Известия» . Ведомство подготовило проект поправок в ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», которые подразумевают его включение в перечень лиц, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной. Как пояснили в пресс-службе министерства, это нужно для того, чтобы вести более тщательный контроль за деятельностью НКО. Ожидается, что документ поступит в Кабмин в июне, а в сентябре будет внесен в Госдуму, сообщили в пресс-службе правительства.

Глава профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергей Гаврилов считает что новые нормы помогут Минюсту выполнять контроль за деятельностью НКО. По его словам, нужно исключить некоммерческие организации, которые используются как «отмывочные» для вывода денег или незаконно занимаются бизнесом. Гаврилов уточнил, что новые нормы затронут как юридических, так и физических лиц, которые занимаются этой деятельностью.

Во фракциях отнеслись к инициативе Минюста по-разному. По мнению вице-спикера Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева, размывать понятие банковской тайны нецелесообразно, так как нет никаких гарантий, что не возникнет злоупотреблений в ущерб гражданам. Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов отметил, что важно контролировать потоки денег, которые идут через НКО, но Минюст все-таки не имеет отношения к правоохранительным органам и всегда может обратиться в прокуратуру для такой проверки. По его словам, нельзя не признать, что расширение круга лиц, имеющих доступ к банковской тайне, размоет этой понятие и повысит риски утечки персональных данных россиян.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев считает, что законопроект не вызовет воодушевления в обществе, которое воспримет его как инструмент контроля. По его мнению, все необходимые меры по надзору за деятельностью НКО сегодня государством выполняются.