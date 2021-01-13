Объем средств, которые будут направлены на покупку иностранной валюты в январе, составляет 106,3 млрд рублей, указывает Минфин РФ в сообщении «О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке» .

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2021 года в размере 73,5 млрд рублей.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2020 года составило плюс 32,7 млрд рублей.



«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет плюс 106,3 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 15 января 2021 года по 4 февраля 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 7,1 млрд рублей», — сообщает Минфин.