Минфин России на аукционе в среду, 13 января, по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52003RMFS с датой погашения 17 июля 2030 года разместил бумаги на 21,009 млрд рублей при спросе 33,571 млрд. Такие данные приводятся на сайте ведомства.

Выручка от размещения составила 21,46 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 100,85% от номинала, реальная доходность по цене отсечения — 2,41% годовых. Средневзвешенная цена составила 101,0907% от номинала, средневзвешенная реальная доходность — 2,39% годовых.



В общей сложности Минфин провел в среду два аукциона по размещению ОФЗ. Объем размещения на предыдущем составил 10,2 млрд рублей.