Минэкономразвития РФ будет проводить мониторинг достижения целевых показателей по программе льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) и анализировать программу в региональном и отраслевом разрезах. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

«Минэкономразвития будет проводить мониторинг выполнения целевых показателей, анализировать программу в региональном и отраслевом разрезах, а также по ставкам, которые предоставляются банками», — отметила Илюшникова.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2021 году запланировано предоставление кредитов по льготной ставке не выше 7% в объеме 700 млрд рублей. Правительство снизило предельную ставку по одной из ключевых программ кредитования МСП с 8,5% до 7% годовых 11 января. Российские банки начали выдачу первых кредитов МСП по сниженной ставке 12 января.

Замглавы Минэкономразвития выразила надежду, что бизнес будет пользоваться такими кредитами как для поддержки текущей деятельности, так и для запуска инвестиционных проектов. Приоритетными отраслями, на которые ориентирована льготная программа кредитования, являются сельское хозяйство, туристская деятельность, строительство, водоснабжение, образовательная деятельность, деятельность в области здравоохранения, в области культуры, спорта и другие.