Исполняя ранее вынесенное постановление Конституционного суда (КС) РФ двухлетней давности о праве граждан на индексацию взысканных сумм, федеральный законодатель, внеся формальные изменения в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК), не устранил проблему, поскольку суды продолжают отказывать заявителям в удовлетворении объективных требований об индексации. КС РФ потребовал окончательно устранить эту неопределенность и реально восстановить право на индексацию.

Однажды уже измененная статья 208 ГПК РФ признана неконституционной в рамках изучения заявлений жительницы Сахалинской области Ларисы Бакиной, жителя Абакана Сергея Житкова, а также Евгения и Елены Семеновых из Кургана. Решение основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

Оспариваемая норма предусматривает, что по заявлению взыскателя или должника суд может произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда в случаях и в размерах, которые предусмотрены федеральным законом или договором. Последние требования были внесены в ГПК после вынесения постановления КС РФ от 23 июля 2018 года № 35-П.



Бакина требовала проиндексировать средства, назначенные ей по спору о взыскании неосновательного обогащения. Жидков надеялся на индексацию суммы, присужденной ему по делу о ненадлежащем исполнении договора займа. Семеновы пытались добиться индексации полученной ими от городской администрации суммы на покупку жилья.

Суды во вступивших в силу решениях отказали им всем на том основании, что федеральный закон об индексации, о котором говорит ГПК РФ, так и не принят, а также об отсутствии условий в заключенных заявителями договорах, которые предусматривали бы возможность такой индексации.

Заявители посчитали, что норма, на которую ссылались суды, не содержит критериев, на основании которых должна осуществляться предусмотренная ею индексация присужденных денежных сумм, и лишает тем самым взыскателя или должника права на индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда. И обратились в КС РФ.

В конституционной инстанции с ними согласились. КС РФ подтвердил, что на момент рассмотрения настоящего дела федеральный закон, к которому отсылает статья 208 ГПК РФ, не принят. Что же касается договора, то, по мнению КС РФ, стороны, вступившие в договорные отношения (к числу которых относятся и заявители), даже действуя «с требуемой характером обязательства и условиями оборота степенью заботливости и осмотрительности», могли и не предвидеть необходимость включения в договор между ними условия, наличие которого бы признавалось одной из необходимых предпосылок для возможности индексации присужденных денежных сумм.



После внесения изменений в ГПК РФ суды, ссылаясь на его статью 208 в новой редакции, продолжали отказывать в удовлетворении заявлений об индексации. То есть, указывает КС РФ, эта норма не устанавливает каких-либо критериев, которые могут быть применены судами при рассмотрении заявлений взыскателей об индексации присужденных денежных сумм, а носит бланкетный характер.

«Это свидетельствует о том, что федеральный законодатель не устранил возможность нарушения конституционных прав взыскателей, в частности права на судебную защиту, при рассмотрении судами их заявлений об индексации присужденных денежных сумм в ситуации, аналогичной той, которая уже являлась предметом рассмотрения Конституционного суда Российской Федерации, принявшего сохраняющее свою силу Постановление от 23 июля 2018 года № 35-П о противоречии Конституции Российской Федерации соответствующего нормативного регулирования. На это указывает также и непринятие упомянутого в статье 208 ГПК Российской Федерации федерального закона, который предусматривал бы случаи и размеры индексации присужденных денежных сумм», — говорится в постановлении КС РФ.

Таким образом, как считает КС РФ, федеральным законодателем не преодолена неопределенность в вопросе о конституционности соответствующего нормативного регулирования, поскольку не исключена в дальнейшем возможность нарушения конституционных прав и свобод взыскателей и должников при рассмотрении судами общей юрисдикции их заявлений об индексации присужденных денежных сумм.



КС РФ обязал федерального законодателя вновь внести изменения, позволяющие судам индексировать присужденные денежные суммы на основании заявлений взыскателей или должников и тем самым реально восстанавливать их право на правильное и своевременное исполнение решения суда.

Впредь до внесения в действующее правовое регулирование изменений, вытекающих из настоящего постановления, судам надлежит использовать в качестве критерия осуществления предусмотренной им индексации утверждаемый Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) индекс потребительских цен, являющийся официальной статистической информацией, характеризующей инфляционные процессы в стране и публикуемой на официальном сайте Росстата.

Судебные акты, вынесенные в отношении заявителей, подлежат пересмотру.