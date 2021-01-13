Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности СМП Банка до уровня «ruА». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruА-» с «позитивным» прогнозом.

«Повышение рейтинга обусловлено органическим ростом масштабов бизнеса на протяжении 2019—2020 годов при поддержании адекватного запаса по капиталу и адекватной рентабельности деятельности в условиях пандемии коронавируса. Рейтинг обусловлен умеренно сильными рыночными позициями, комфортной ликвидной позицией, адекватными оценками качества активов, корпоративного управления и стратегического обеспечения», — говорится в релизе агентства.

Кроме того, агентство приняло во внимание высокую вероятность оказания поддержки со стороны акционеров в случае необходимости и наличие поддержки со стороны органов власти в связи с участием группы СМП в реализации крупных инфраструктурных проектов.

Агентство высоко оценивает деловую репутацию и опыт топ-менеджмента банка. «Реализация принятой стратегии позволила банку укрепить конкурентные позиции в кредитовании корпоративных клиентов и МСБ, улучшить диверсификацию пассивной базы по источникам, а также повысить операционную эффективность. Утверждение новой стратегии развития на период 2021—2023 годов ожидается в I квартале 2021 года», — уточняют аналитики.

СМП Банк продолжит позиционироваться как универсальный по спектру предоставляемых клиентам услуг, сохраняя приоритет в обслуживании корпоративных клиентов. В части развития розничного портфеля фокус будет направлен в сторону обеспеченного кредитования, преимущественно ипотечных и жилищных ссуд.

