Среднесписочная численность работников, занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП), на 10 января 2021 года составила 15,5 млн, что на 1,1% превышает показатель на аналогичную дату прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС.

«Чтобы соблюдать критерии списания невозвратных кредитов, МСП нанимают много временных работников. Также снижение страховых взносов с 30% до 15% с апреля 2020 года привело к тенденции «обеления» бизнеса», — сказал ТАСС советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко, объясняя рост числа занятых в секторе.

Общая численность субъектов МСП (данные ФНС учитывают индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц) на 10 января этого года составила 5,7 млн, что на 3,9% меньше, чем на аналогичную дату 2020 года. Число юридических лиц снизилось на 6,2% — до 2,4 млн, число ИП также сократилось на 2,2% и составило 3,3 млн.

Наибольшее количество субъектов МСП по состоянию на 10 января 2021 года приходится на Центральный федеральный округ — 31% от общего количества в РФ, 18% всех МСП сосредоточено в Приволжском ФО, по 12% — в Северо-Западном и Южном ФО, 11% — в Сибирском ФО, 9% — в Уральском ФО, 5% — в Дальневосточном ФО, 3% — в Северо-Кавказском ФО.