Количество россиян, работающих удаленно, с начала 2020 года выросло с 60 тыс. до 6 млн человек из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщил на пресс-конференции в Ижевске первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

«Эпидемия COVID-19 потребовала внесение изменений существенных в трудовое законодательство, в частности, в главу 49.1 об удаленной дистанционной работе. На начало года по этой главе работало 60 тыс. человек, сейчас, по нашим оценкам, до 6 млн человек работает на удаленной работе», — сказал Исаев.

По его словам, многие воспринимали вольготно такой формат труда, однако оказалось, что начальник в таком случае «может побеспокоить подчиненного в любое время дня и ночи». «И ты обязан выполнить указание начальника. Для того, чтобы это урегулировать, мы создали рабочую группу <...> с участием профсоюзов, работодателей, правительства и в кратчайшие сроки разработали изменения в законодательстве, которые, с нашей точки зрения, защитили права и интересы работников, с одной стороны, с другой стороны — оказались приемлемыми для работодателей», — добавил Исаев.