Банк России приветствует выход российских технологических игроков на финансовый рынок и работает сейчас над совершенствованием регулирования таких компаний, рассказала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в новом выпуске видеопроекта ТАСС Fintech Show.

«Мы бы хотели, чтобы пришли технологические игроки, прежде всего российские игроки. <…> Я думаю, российские технологические компании будут в этом плане тоже развиваться. Для нас вопрос, как нам их лицензировать, то есть как нам допускать их на рынок, где есть финансовые услуги. Мы сейчас думаем, как поменять систему допуска, каким образом определить, что есть финансовый посредник, и как ему тоже создать условия выхода на финансовый рынок», — сообщила она.

При этом Скоробогатова подчеркнула важность развития именно отечественных компаний, поскольку это необходимо для обеспечения национального суверенитета. «Мы интересный рынок для иностранных систем и в том числе Big Tech компаний, и, безусловно, они пытались и будут пытаться тоже зайти. Но для нас основное — это все-таки национальный суверенитет, и стать технологическими лидерами как страна за счет своих участников как российских банков, так и российских технологических компаний», — отметила она.