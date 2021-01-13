Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка непрофильных активов (БНА), созданного на базе банка «Траст», требующего взыскать более 34,7 млрд рублей с АО «Открытие Холдинг», головной структуры финансовой группы «Открытие» и бывшего основного владельца банка «ФК Открытие», следует из информации в картотеке арбитражных дел. Основания исковых требований на данный момент в карточке дела не указаны.

БНА — основной кредитор «Открытие Холдинга». Задолженность последнего перед банком на октябрь 2019 года составляла около 450 млрд рублей. Эта сумма сформирована из невозвращенных кредитов, выданных «Трастом», «ФК Открытие», Рост Банком, и облигаций «Открытие Холдинга» на балансе БНА.

Арбитражный суд Москвы 27 января рассмотрит второе заявление «Открытие Холдинга» о собственном банкротстве. Ранее суд оставил без рассмотрения из-за процессуальных нарушений первое заявление компании о банкротстве и аналогичное заявление, поданное «Трастом».