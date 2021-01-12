По словам представителей банков, если подходы к скорингу будут раскрыты, заемщики начнут подстраивать свое поведение ради улучшения личных рейтингов.
Банки попросили депутатов не менять существующий порядок выдачи кредитов: участники рынка не хотят раскрывать клиентам причины отказов по заявкам, пишет РБК. Это следует из письма Ассоциации банков России главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Так кредитные организации отреагировали на поправки в закон «О потребительском кредите», внесенные в Госдуму в конце октября.
Законопроект предлагает обязать кредиторов давать несостоявшимся заемщикам «мотивированное объяснение с причинами отказа». В Ассоциации банков России (АБР) настаивают, что дополнительные знания ничего российским заемщикам не дадут, а смена практики создаст риски для банков. Как отмечают в АБР, раскрывать несостоявшимся заемщикам причины отказов в выдаче ссуд затруднительно из-за коммерческой тайны, которая распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов. Дополнительные разъяснения заемщикам приведут к раскрытию скоринговых моделей, объяснил начальник правового управления АБР Сергей Клименко.
Участники рынка также не уверены, что их разъяснения будут полезны потенциальным заемщикам. В письме ассоциации отмечается, что это приведет к значительному росту жалоб заемщиков в ЦБ, суды и службу финансового уполномоченного. В АБР считают, что у россиян уже есть возможность оценивать свои шансы на получение кредитов, узнав свою кредитную историю по запросу в бюро. На основании кредитного отчета клиент способен оценить свою платежную нагрузку, и этого будет достаточно, чтобы не столкнуться с распространенной причиной отказов, пояснил Клименко.
По словам представителей банков, если подходы к скорингу будут раскрыты, заемщики начнут подстраивать свое поведение ради улучшения личных рейтингов. Также разноплановые ответы банков ничего заемщикам не дадут — один и тот же человек может получить одобрение в одном банке и не соответствовать риск-политике другого пояснили банкиры. По их мнению, если и вводить новую обязанность для банков, то перечень ответов следует стандартизировать.
Скоринговые модели банков должны оставаться под защитой, отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Но, в организации также считают, что полностью отказываться от обоснования решений по кредитам несправедливо по отношению к потребителю. Банки могли бы указывать клиентам на необходимость следить за кредитными показателями, не раскрывая подробностей скоринга. В дальнейшем это только повысит уровень доверия и лояльности клиента, считает Лазарева. Основные причины, по которым банки не дают ссуду, сейчас отражаются в кредитных историях, считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.
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