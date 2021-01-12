Риски с точки зрения кибербезопасности при внедрении цифрового рубля схожи с угрозами, существующими при сегодняшней организации безналичного оборота, однако могут появиться и ряд новых, говорится в исследовании мнения российских банков, оказавшемся в распоряжении РИА Новости .

Исследование организовала Ассоциация банков России, в нем приняли участие 17 банков, на долю которых приходится 57,4% совокупных активов банковской системы. В октябре 2020 года ЦБ сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля . Цифровой рубль может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными деньгами и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры.

«Большинство респондентов в целом солидарны в том, что актуальными представляются те же риски, что и для безналичных расчетов с использованием банковских счетов и карточек, а также риски, характерные для сегмента криптовалют. Таким образом, риски кибербезопасности, которые усматриваются при внедрении цифрового рубля по любой из моделей, предложенной Банком России, схожи с угрозами, существующими при сегодняшней организации безналичного оборота», — сказано в исследовании.

В качестве основных рисков, актуальных для онлайн-расчетов, указывались также риски получения несанкционированного доступа к электронному кошельку клиента, информации о клиенте и его операциях. Но при внедрении цифрового рубля могут появиться и новые риски, считают банки. Так, упоминается угроза слабого звена (финтех-компании, у которых, как правило, несовершенная система кибербезопасности, низкая квалификация специалистов в сфере безопасности, не соблюдаются принципы безопасной разработки).

Любой инцидент с централизованной системой, как правило, имеет более серьезные последствия, чем инцидент в децентрализованной системе. Есть риск хищения профиля пользователя цифрового рубля через взлом личного кабинета или ошибки при идентификации, а также риск мошеннических операций при офлайн-платежах (повторное использование одной и той же валюты), считают кредитные организации.

«Была высказана точка зрения, что ключевой риск — это совершение мошеннических операций с использованием методов социальной инженерии. Офлайн-расчеты существенно снижают возможность выявления и предотвращения мошеннических платежей, и эта «опция» цифрового рубля будет особенно опасна», — говорится в исследовании АБР.

Наряду с этим появятся новые виды вредоносного программного обеспечения, вырастет число атак с использованием шпионских программ, активизируются хакерские группировки, нацеленные на хищение денежных средств у пользователей цифрового рубля, а также на банки и платежную инфраструктуру цифрового рубля.

Согласно данным исследования, банки также полагают , что выпуск цифрового рубля вызовет отток клиентских средств и негативно отразится на их кредитоспособности; кроме того, есть риск роста ставок.

«По мнению большинства респондентов, введение ЦВЦБ (цифровая валюта Центрального банка. — Прим. РИА Новости) вызовет отток средств клиентов из коммерческих банков и, как результат, окажет негативное влияние на их кредитоспособность», — говорится в исследовании АБР.

При этом отмечается, что степень такого влияния будет зависеть в том числе от модели реализации цифрового рубля. Роль кредитных организаций может быть ограничена исключительно агентской функцией, в соответствии с которой банки не аккумулируют на своих балансах цифровую валюту, а открывают и ведут кошельки клиентов на платформе ЦБ.

«Если цифровые рубли не будут учитываться в пассивах банков как источник фондирования операций, то это приведет к существенному падению ликвидности, сокращению доступности кредита и росту процентных ставок. Банку России необходимо учитывать все аспекты влияния введения ЦВЦБ на условия проведения денежно-кредитной политики», — указали банки.



Оптимальным им видится сценарное моделирование и поэтапный переход к использованию цифрового рубля. Участники опроса сфокусировали внимание также на том, что эмиссия цифрового рубля и массовый перевод клиентских счетов с балансов банков на баланс Центрального банка создаст условия для конкуренции между Банком России и кредитными организациями: ЦБ в одном лице становится регулятором, оператором платформы и держателем кошельков клиентов, вступая в прямую конкуренцию с банками за остатки на клиентских счетах.