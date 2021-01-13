Bank of America ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 25 базисных пунктов — до 4% годовых в конце II квартала 2021 года. Об этом рассказал главный экономист по России и СНГ Bank of America Владимир Осаковский.

«Мы ждем, что инфляция вернется ниже 4%, <…> наверное, это произойдет ближе к лету», — сказал эксперт, отметив, что уровень инфляции в РФ может оставаться ниже таргета ЦБ вплоть до середины следующего года, что оставляет регулятору пространство для понижения ставки ориентировочно в конце II квартала 2021 года.

«Снижение на 25 базисных пунктов мы ждем, но ниже 4% ставка ключевая, наверное, уходить уже не будет», — добавил он.

В 2020 году Банк России понижал ключевую ставку четыре раза, установив очередной исторический минимум в 4,25% на заседании в июле. На последнем заседании в декабре регулятор принял решение сохранить ставку на этом уровне.