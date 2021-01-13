Bank of America выделил пять акций российских компаний, как наиболее перспективные в 2021 году. Их перечислил главный экономист банка по России Владимир Осаковский в ходе пресс-брифинга.

«Яндекс». Прогнозная цена банка по акциям компании на ближайшие 12 месяцев — 80 долларов (5 940 рублей) за акцию. Согласно оценке, «Яндекс» — единственная в мире компания, которая предлагает инвесторам возможность вложиться в быстрорастущие и малоосвоенные цифровые онлайн-технологии. «Норникель». Прогнозная цена BofA по бумагам «Норникеля» — 36 долларов за глобальные депозитарные расписки (ГДР) или 27 тысяч рублей за акцию. В банке ожидают, что росту компании поможет глобальный дефицит никеля, рост цен на металлы, увеличение продаж и снижение затрат. В то же время аналитики предупреждают, что высокие дивиденды и большие затраты на новые проекты могут сыграть злую шутку с «Норникелем». X5 Retail Group. Прогнозная цена американского банка по акциям компании — 55 долларов за ГДР (4 085 рублей за акцию). «Роснефть». Прогнозная цена BofAm по акциям «Роснефти» — 6,8 доллара за ГДР (503,2 рубля за акцию). По мнению аналитиков банка, у этой компании самые низкие денежные затраты среди российских нефтяных компаний и одни из самых низких затрат на добычу нефти в мире. Кроме того, у «Роснефти» хорошие запасы ликвидности и поддержка государства. «АЛРОСа». Прогнозная цена банка по акциям компании — 110 рублей за акцию. В 2020 году рынок бриллиантов серьезно пострадал, однако после начала вакцинации он начнет восстанавливаться, считают эксперты BofAm. Сильное восстановление в 2021 году приведет к дефициту алмазного сырья в 3,1 млн каратов и росту цен на алмазы на 10%.