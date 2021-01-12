Агентство по страхованию вкладов (АСВ) определилось с первыми компаниями, которые займутся розыском и возвратом средств банков-банкротов, пишет «Коммерсант» . Как сообщили в АСВ, на данный момент для поиска и возврата средств в конкурсную массу активов Пробизнесбанка заключен договор с компанией «Юков и партнеры», банка «Рублев» — с группой «Яковлев и партнеры», Экопромбанка — с адвокатским бюро «А-ПРО». Организации обязуются за собственный счет организовать поиск и обращение взыскания на активы контролировавших банки лиц. Все полученные в результате средства пополнят конкурсную массу.

В задачи этих компаний будет входить работа по привлечению контролировавших лиц к имущественной ответственности в РФ и вне страны. Вознаграждение будет выплачиваться исключительно из суммы денежных средств, поступивших в конкурсную массу, размер его определен договором и составляет от 25% до 40% от суммы поступлений.

Эксперты считают, что с учетом сложности задачи цена оправдана — юристы расходы несут сейчас, а гонорар будет потом и с некоторой степенью вероятности, в него заложена в том числе плата за риск. Сложность поиска активов за рубежом чаще всего состоит в том, что в каждой юрисдикции необходимо понимать, где искать информацию и как ей пользоваться. Также определяющим фактором успеха является наличие компании, ведущей поиск, информационных источников в рассматриваемых юрисдикциях.