📰 Старт 2021 года для рубля сложился благоприятно, национальная валюта укрепилась против евро и доллара на один процент, пишет «Российская газета» , ссылаясь на прогноз руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана. По его словам, инвестбанки Уолл-стрит в условиях начавшейся вакцинации против COVID-19 теперь не исключают движения цены на нефть к 60-65 долларам за баррель в этом году, что предполагает еще больший потенциал для укрепления рубля в ближайшее время. Определяющим будет отчет по динамике потребительских цен в США — если он не даст поводов для укрепления инфляционных ожиданий, наметившееся ослабление аппетита к риску пойдет на спад, что позволит рублю переключить внимание на более высокие цены на нефть и расти.

📰 Две крупнейшие российские фондовые биржи — Московская и Санкт-Петербургская — по итогам прошлого года стали полноценными конкурентами по объемам торгов акциями, пишет «Коммерсант» . Московская площадка, на которой преимущественно торгуются российские бумаги, удвоила объемы, Санкт-Петербургская, на которой представлены акции зарубежных эмитентов, увеличила их на порядок. Однако в таких сегментах, как долговой, срочный, валютный и денежный рынки, реальных конкурентов у Московской биржи пока не предвидится.

📰 Масштабное ралли на мировых рынках в начале года никак не затронуло золото, пишут «Известия» . Оно опустилось в цене более чем на 50 долларов и в последние дни демонстрирует достаточно вялую динамику. Многие аналитики связывают скромный интерес инвесторов к металлу с возникновением реального конкурента в лице биткоина, который с начала года несколько раз продемонстрировал исторический максимум. У двух инструментов действительно много сходств, но несмотря на огромную популярность криптовалюты, списывать золото со счетов рано — его преимущества перед биткоином все еще очевидны.