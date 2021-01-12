Законопроект о возможности индексировать страховые и социальные пенсии чаще одного раза в год уточняет действующее законодательство в рамках одобренных в 2020 году поправок к Конституции РФ, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Данная инициатива не обязывает, а дает право рассматривать вопросы индексации пенсии в соответствии с нормами конституции. Такая законодательная инициатива уточняет нормы действующего законодательства в рамках уже новых требований конституции. Я думаю, что она имеет право на то, чтобы законодатели ее обсуждали», — пояснил Рязанский.

Группа депутатов ЛДПР во вторник внесет в Госдуму законопроект о возможности индексировать страховые и социальные пенсии чаще одного раза в год. Законопроектом предлагается в 2021—2024 годах с 1 апреля корректировать размер страховой пенсии исходя из роста доходов бюджета ПФР. В случае если годовой рост среднемесячной зарплаты в РФ превысит инфляцию за этот же год, с 1 апреля страховая пенсия дополнительно увеличивается на разницу между ростом зарплаты и инфляцией, говорится в документе.