Проездные студентов вузов Подмосковья останутся заблокированы до 6 февраля включительно, следует из сообщения в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.

«Андрей Воробьев подписал постановление, прекращающее действие ряда ограничений в Московской области. В Московской области продолжают действовать ограничения: дистанционное обучение в высших учебных заведениях продлится до 6 февраля 2021 года. При этом будут заблокированы карты студентов», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.