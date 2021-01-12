С начала года выплаты по больничным во всех регионах страны стали начисляться гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования (ФСС), не исключено, что к концу года они будут полностью проактивными, а больничные переведут в электронный формат, пишет «Российская газета» . Об этом сообщили в организации.

Так, прямые выплаты от ФСС смогут начислять по факту закрытия больничного листа или, например, выхода женщины в декрет без обращения за ними граждан. Важным условием для этого в фонде считают отказ от бумажных больничных и переход на оформление электронных листков временной нетрудоспособности. Сегодня их готовы предоставить 86% российских медорганизаций. Оставшиеся 14% — это небольшие учреждения, которые расположены в отдаленных населенных пунктах, где до сих пор нет качественного Интернета. В них оформляется не более 1% всех больничных в стране.

С 1 января на прямые выплаты перешли оставшиеся 8 самых крупных по числу занятого населения регионов: Краснодарский и Пермский край, Московская, Челябинская, Свердловская области, города Москва и Санкт-Петербург, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

В фонде пояснили, что для самого работника, которому полагается пособие, порядок подачи документов пока не изменился. Как и прежде, он приносит работодателю документы, подтверждающие право на выплату и пишет заявление, где указывает реквизиты карты «Мир» либо банковские реквизиты для зачисления на его личный расчетный счет.