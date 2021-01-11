Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС) предлагает создать единую платформу для загрузки и хранения профилей виртуальных сим-карт (eSIM), пишет «Коммерсант» . Об этом изданию рассказали три источника. Предполагается, что платформой будет управлять сам ЦНИИС, а операторы связи должны пользоваться его услугами, такое требование, по словам собеседников, записано в проекте концепции применения eSIM, которую готовит институт.

В ЦНИИСе не ответили на запрос издания. В Минцифры сообщили, что положительно относятся к предложению использовать подобную платформу, отметив, что исполнитель проекта должен быть определен в результате открытого конкурса.

Применение eSIM в России пока законодательно не урегулировано, но МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», Tele2 и работающие на его сети виртуальные операторы (MVNO) «Тинькофф Мобайл», «СберМобайл» и «ВТБ Мобайл» уже в 2020 году запустили тесты технологии по согласованию с правоохранительными органами. По информации источников, власти выделили каждому оператору по 15 тыс. номеров.

Создание платформы ЦНИИСом, по словам одного из собеседников, знакомых с ситуацией, в принципе предполагается финансировать из госбюджета, но конкретный источник средств в самой концепции не уточняется. Значит, есть риск, что затраты могут быть переложены на операторов связи и, как следствие, на абонентов, предупреждает он.

Создание централизованной базы негативно отразится на развитии технологии, несет риски безопасности и приведет к монополизации рынка решений для eSIM, лучше использовать разных поставщиков, считают операторы. Также распределенная система хранения данных наиболее безопасна, операторы могли бы самостоятельно создавать такие платформы и обеспечивать их работу. По мнению экспертов, наличие единого поставщика позволило бы проще отслеживать, контролировать и защищать профили eSIM. Для операторов ЦНИИС, по сути, будет выступать просто новым поставщиком сим-карт, считают эксперты.