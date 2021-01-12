Лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» разработала алгоритм, который в течение 60 секунд может определить вероятность заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом во вторник объявили в СберБанке .

Как уточняется, наличие вируса определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трех звуковых моделей — голоса, дыхания и кашля.

«Звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах, и далее анализируются с помощью глубокой сверточной нейронной сети», — поясняют в банке. Для тренировки нейронной сети использовались только открытые данные — более 1 тыс. образцов звуков дыхания и кашля, собранных с диагностированных пациентов в российских клиниках.

«В начале ноября прошлого года мы заявили о готовности создать такой алгоритм и с тех пор времени зря не теряли. Конечно, наша модель пока не достигает точности биологического PCR, что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики. При этом она дает возможность сделать настраиваемую чувствительность, гораздо проще в обращении, удобнее и, что немаловажно, дешевле. Это не медицинский диагностический инструмент, а скорее персональный ежедневный чекер — сдача теста и получение результата занимают всего 60 секунд! В ближайшее время мы планируем создать специальное приложение, которое станет доступно в App Store и Google Play. Это позволит еще лучше настроить точность модели», — комментирует первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин.



«Средний ROC AUC (площадь под «кривой ошибок») созданной «Сбером» модели на данный момент равен 0,8. Ожидается дальнейшее улучшение качества модели при увеличении объема данных, в том числе собранных с помощью мобильного приложения», — говорится в релизе.