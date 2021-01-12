Цена нефти Brent, превысив 55 долларов за баррель после решения ОПЕК+ усилить сокращение добычи еще на 1,45 млн б/с, достигла своего фундаментального максимума, рассказал глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен. Банк по-прежнему ожидает, что стоимость нефти в I квартале 2021 года будет преимущественно находиться ниже отметки 50 долларов за баррель. Восстановления до 60 долларов за баррель Хансен ожидает не ранее второго полугодия 2021 года.

«Решение Саудовской Аравии о дополнительном сокращении добычи в первую очередь поддержало цены в период, который становится все более сложным на фоне того, что пандемия выходит из-под контроля по всему миру. Мы считаем, что цена нефти, достигнув 55 долларов за баррель, возможно, уже выросла настолько, насколько это могут оправдать текущие фундаментальные показатели», — отметил Хансен.

Впрочем, он не исключает, что нефть свободно может преодолеть свой фундаментальный максимум, так как рынок понял, что Саудовская Аравия «пойдет на все для поддержания цены». Сильный рост нефти объясняется еще и тем, что инвесторы устремились к сырьевым товарам, таким как нефть и металлы в поисках дополнительной страховки от рисков, объяснил Хансен.