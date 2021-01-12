Инфляция в РФ по итогам декабря 2020 года составила 4,9% в годовом выражении, 0,8% — в месячном выражении, следует из данных Росстата. Оценка совпала с предварительными данными, представленными ведомством 31 декабря. Такие данные приводит Росстат.

По данным Росстата, продовольственные товары подорожали в декабре по сравнению с ноябрем 2020 года на 1,53%, в годовом выражении — на 6,69%, а непродовольственные — на 0,4% в месячном выражении и на 4,79% в годовом.

Стоимость услуг в декабре выросла на 0,42% в месячном выражении, на 2,7% в годовом выражении.