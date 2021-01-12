Россельхозбанк внедрил услугу платежей по QR-кодам через Систему быстрых платежей. Об этом РСХБ официально объявил во вторник, 12 января.

«В декабре 2020 года Россельхозбанк завершил внедрение платежей по QR-кодам Системы быстрых платежей платежной системы Банка России. Платежи по QR-кодам будут доступны клиентам — физическим лицам, использующим мобильный банк РСХБ, а для клиентов РСХБ — юридических лиц будет предоставляться возможность принимать платежи по QR-кодам за реализуемые товары, работы и услуги», — отмечается в релизе.

Оплата через мобильное приложение РСХБ (версии не ниже 20.12.2) возможна в любой торговой точке, в которой размещен логотип СБП, следует из сообщения. QR-код, содержащий информацию о покупке и получателе платежа, может размещаться на сайте магазина, отображаться на экране или чеке кассы или POS-терминала, печататься в виде наклеек. Комиссия с физических лиц за совершение таких платежей не взимается.



Клиенты банка — юридические лица смогут, открыв расчетный счет в РСХБ, принимать платежи от клиентов банков — участников СБП. Комиссия банка для юридического лица составляет не более 0,7% от суммы платежа, а для предприятий некоторых видов деятельности — не более 0,4%, указано в релизе. Зачисление суммы оплаты на расчетный счет осуществляется практически сразу после проведения операции. «Разместить QR-код можно на стикере, билборде. Предприятия электронной торговли уже сейчас могут реализовать прием платежей по QR-кодам на своем сайте или маркетплейсе. В течение 2021 года станет также доступна технология отображения QR на POS-терминалах РСХБ и в мобильном приложении», — сообщает кредитная организация.