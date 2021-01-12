Банк «Ренессанс Кредит» предложил клиентам – участникам бонусной программы «Простые радости» – новые категории товаров и услуг на I квартал 2021 года.

Так, до 31 марта держатели карт «Ренессанс Кредит» могут выбрать в мобильном приложении три категории товаров и услуг из пяти, покупки в которых, с момента выбора и до конца квартала будут приносить повышенное количество бонусов. «Флористика» даст 7% бонусами от суммы чека, «Ювелирные украшения» – 5% бонусами от суммы чека, «Косметика и красота» – 4% бонусами от суммы чека, «Кафе и рестораны» – 4% бонусами от суммы чека, «Бытовая техника» – 3% бонусами от суммы чека.

Также 1% будет начисляться за все остальные покупки. Ограничение по суммарному накоплению бонусов — 1500 бонусов в календарный месяц.

Списать накопленные бонусы можно в мобильном банке, компенсировав ранее совершенные покупки по карте по курсу 1 бонус=1 рубль (на счете должно быть не менее 500 бонусов) или потратив их на оплату услуг ЖКХ и сотовой связи по курсу 2 бонуса=1 рубль.