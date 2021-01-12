Банк России установил официальные курсы валют на 13 января.

Курс доллара понизился на 24,94 копейки, составив 74,2663 рубля (74,5157 рубля на 12 января). Курс евро снизился на 48,96 копейки до 90,3227 рубля (с 90,8123 рубля на 12 января).

На Московской бирже на 12:33 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 49 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 52 копейки, валюты стоят 74,18 и 90,29 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 74,1—74,46 рубля за доллар и 90,18—90,53 рубля за евро.