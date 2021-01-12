В Кузбассе будут судить членов организованной группы по обвинению в незаконном обналичивании более 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

«Главное следственное управление ГУ МВД России по Кемеровской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении шести участников организованной группы. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», частью 3 статьи 35, пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», пунктом «а» части 3 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», — говорится в сообщении.

Деятельность фигурантов, специализировавшихся на выводе денежных средств из-под налогообложения, была пресечена сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России.



В ходе предварительного следствия установлено, что организаторами данной схемы были неоднократно судимый житель города Кемерово и его супруга, имевшая опыт работы в банковской сфере. Они вовлекли в противоправную деятельность еще четверых человек. Обвиняемые осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота за комиссионное вознаграждение. Для этого фигуранты под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета подконтрольных фирм, после чего обналичивали.



«Для осуществления незаконной банковской деятельности участники организованной группы на территории Кемеровской и Новосибирской областей через подставных лиц зарегистрировали 19 организаций, которые задействовались в противоправной схеме», — уточняют в ведомстве.

Услугами фигурантов пользовались «клиенты» из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов Российской Федерации. По версии следствия, с 2015 по 2017 год общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила более 1,35 млрд рублей. От незаконной банковской деятельности обвиняемые извлекли доход в сумме более 60 млн рублей. Часть этой суммы была легализована путем фиктивных финансовых операций.

В ходе следствия проведены десятки судебных экспертиз, опрошены около 90 свидетелей, собраны другие доказательства причастности фигурантов к совершению инкриминируемых деяний. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статей обвинения предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.