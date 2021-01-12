Объем льготных ипотечных кредитов на новостройки в России достиг примерно 1 трлн рублей, сообщил во вторник гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

«С момента старта [программы льготной ипотеки] выдано около 350 тыс. кредитов на примерно 1 трлн рублей. Более 70% от всех кредитов на новостройки пришлось именно на эту программу», — написал он в Instagram .

Мутко добавил, что за 11 месяцев действия программы семьи с двумя и более детьми получили почти 65 тыс. кредитов на 173 млрд рублей. Кроме того, почти 15 тыс. кредитов на 53,1 млрд рублей было выдано по программе «Дальневосточная ипотека».

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в остальных регионах. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.