Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2021 году до 52,7 доллара с 48,53 доллара за баррель, следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Минэнерго США прогнозирует рост добычи нефти в стране в 2022 году до 11,5 млн баррелей в сутки с 11,1 млн в 2021-м.

Минэнерго США также отметило, что по итогам 2020 года добыча нефти в стране снизилась до 11,3 млн баррелей в сутки (б/с), а в 2021 г. сократится еще на 200 тыс. б/с — до 11,1 млн б/с. При этом в министерстве прогнозируют рост добычи в 2022 году до 11,5 млн б/с.