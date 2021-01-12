Освобождение от уплаты НДФЛ граждан с низкими доходами дало бы больший макроэкономический эффект, чем введение прогрессивной шкалы налогообложения, считает ректор РАНХиГС Владимир Мау.



«Есть третий путь, мы в том числе и предлагаем: можно, наоборот, делать прогрессию вниз, то есть освобождать от подоходного налога людей с доходами ниже определенного уровня. Это тоже приемлемый путь, но, опять же, в нем не фискальный, а скорее социальный и стимулирующий эффект. Потому что более бедные люди больше тратят средств на товары (особенно при нашем валютном курсе) внутреннего производства. Определенный макроэкономический — не фискальный, не бюджетный, но макроэкономический — эффект в этом есть, поскольку больше остается на частный внутренний спрос», — сказал Мау в интервью ТАСС в преддверии Гайдаровского форума.

С 1 января НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год повышен с 13% до 15%. По этой ставке будет облагаться только та сумма, которая превышает 5 млн рублей. Согласно предварительным оценкам, эта мера даст бюджету порядка 60 млрд рублей, которые направят на лечение детей с орфанными (редкими) заболеваниями.

По мнению Мау, для получения значительного фискального эффекта прогрессивную шкалу НДФЛ нужно вводить с доходов около 500 тыс. рублей в год, в противном случае речь идет лишь о социальной справедливости. Но при нынешних доходах россиян такой шаг невозможен, отметил он.



«Вот если видеть в прогрессивной шкале НДФЛ некое социальное выравнивание, то это скорее эффективно. Но мы должны понимать, что она не дает больших денег, недаром президент справедливо сказал — давайте этот доход направим на лечение больных детей. Это то, что нужно. На такой дифференциации налога, которая сейчас вводится, нельзя строить мосты, дороги. Если мы хотим большой фискальный эффект, прогрессию по НДФЛ надо вводить примерно с 500 тысяч рублей в год. Но это уже будет сильно дестимулировать рост производительности, предпринимательской активности. Но в наших условиях, в условиях нашего уровня доходов это нереально. Мы можем позволить себе облагать очень богатых, но понимать, что это даст небольшие деньги. Если мы в этом видим вопрос социальной справедливости, то это понятно», — пояснил Мау.