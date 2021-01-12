67% заемщиков МФО хотя бы время от времени проверяют свою кредитную историю. Причем 25% делают это регулярно (один-два раза в год). Таковы данные совместного исследования компаний Webbankir и Zaim.com.

28% респондентов проверяют кредитную историю примерно раз в несколько лет, а 14% запрашивают данные в БКИ при возникновении проблем, например, когда им отказывают в ссуде или они подозревают совершенное в отношении себя мошенничество.

«Больше трети заемщиков не только проверяли свою кредитную историю, но и предпринимали целенаправленные действия, чтобы улучшить ее. Успешно, по мнению самих респондентов, исправить свою кредитную историю получилось у 14%. Четверть заемщиков пробовали, но неудачно. 40% отметили, что у них не было необходимости исправлять свою кредитную историю. 22% опрошенных сообщили, что вообще не знали о такой возможности», — говорится в сообщении.

Подавляющее большинство участников опроса (79%) отметили, что наиболее действенный способ исправить кредитную историю — это погасить имеющиеся долги. 32% считают, что для этого стоит взять небольшой кредит или микрозаем, чтобы в срок погасить его. 15% полагают, что улучшить кредитную историю возможно, доказав, что она была испорчена не по их вине.



Только 8% опрошенных полагают, что действенный способ — обратиться в специализированные компании, которые обещают исправить кредитную историю.



В исследовании участвовали около 1 300 человек из различных регионов России, которые являются активными заемщиками МФО или когда-либо брали займы.