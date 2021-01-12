Индекс Мосбиржи показал новый исторический рекорд, свидетельствуют данные фондовой площадки.

В ходе сегодняшней сессии индекс доходил отметки 3 520,66 пункта. Предыдущее исторически максимальное значение было зафиксировано днем ранее: в понедельник, 11 января 2021 года, индикатор впервые превысил 3,5 тыс. пунктов и в моменте доходил до 3 516,9.



По состоянию на 11:14 мск индекс Мосбиржи равнялся 3 502,3 пункта (плюс 0,57% к уровню закрытия предыдущих торгов), индекс РТС — 1 485,1 (плюс 1,26%).