Наибольшую доходность розничным инвесторам в 2020 году принесли биткоин, золото и акции зарубежных компаний , пишут «Известия» , ссылаясь на рейтинг международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Больше всего повезло рисковым инвесторам, вложившимся в биткоин — доходность за год составила 354%. Доходность при инвестировании в биржевой инвестфонд, цены которого привязаны к золоту, составила 43%, пояснили эксперты FinExpertiza. Индекс S&P 500, отражающий котировки 500 крупнейших публичных компаний США, вырос за год на 17,4% в долларовом выражении. Для российских инвесторов рублевая доходность с учетом изменения курса оказалась около 41%, или 41 тыс. рублей на вложенные 100 тыс.

Также хороший доход получили держатели наличных сбережений в валюте — тот, кто в начале прошлого года купил евро, к его завершению за счет разницы курсов получил 32% прибыли. Покупка долларов на ту же сумму принесла 19,9% дохода. Увеличить эту доходность можно было, положив средства на депозит в банке — по вкладам в долларах дополнительная прибыль составила 2,3%, по депозитам в евро — 0,2%.

Инвесторы, вложившиеся в начале года в российские акции и переждавшие острую фазу кризиса, смогли заработать 12,8%. Вложения в облигации федерального займа принесли с учетом купонного дохода 8,5% прибыли, а инвестиции в корпоративные облигации российских компаний — 8,2%. Наименее выгодным в 2020 году оказался рублевый депозит.

Для многих частных инвесторов 2020 год стал воодушевляющим, отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова. Сейчас фондовые рынки, особенно в США, перегреты за счет стимулирующей политики властей и существенно опережают по темпам роста восстановление экономики, отметил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Во втором полугодии 2021-го биржи могут потерять до 30% в результате коррекции, спрогнозировал эксперт. Биткоин, по его словам, за один день может потерять в цене 20%. По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Павла Гаврилова, не прогореть на бирже помогут инвестиции в нефтяную отрасль, облачные технологии, 5G и во все, что связано с удаленной работой.