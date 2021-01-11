Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял 29 копеек, а евро — 36 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,22 рубля (минус 44 копейки), курс евро — 90,22 рубля (минус 59 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник утром многие основные валюты вышли в плюс. По словам эксперта, на сегодня по паре доллар/рубль ожидается умеренное снижение до 74,15 рубля, евро/рубль — до 90,4 рубля.

«Рубль попытается отыграть часть вчерашних потерь, но пока отметка 73 по паре доллар-рубль остается непроходимой стеной. При появлении любой негативной информации можно ждать очередную волну девальвации российской валюты с первой целью 76 руб за доллар», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.