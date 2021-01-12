Кредитную карту Mastercard «Русского Стандарта» теперь можно получить онлайн в интернет-банке всего за несколько кликов и сразу ею пользоваться, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Подать заявку можно дистанционно в «RSB Online». При положительном решении банка, перед подписанием договора, клиент должен ознакомиться со всеми финансовыми условиями. После подписания договора клиенту становится доступна цифровая кредитная карта. А также он сможет получить физический носитель карты с доставкой на дом (если адрес входит в зону доставки) либо забрать ее в отделении банка (по собственному выбору)», — говорится в релизе.

Цифровую кредитную карту через интернет-банк пользователь может загрузить в бесплатное приложение для бесконтактной оплаты: Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay на смартфон клиента. Сразу после загрузки карта готова к использованию: клиент сможет приобретать товары и услуги, расплачиваясь в обычных магазинах, приложив смартфон к терминалу, а также в Интернете и мобильных приложениях.

По цифровой кредитной карте можно снимать деньги во всех банкоматах, где предусмотрены бесконтактные операции.

«Дополнительное преимущество нового сервиса: минимум запрашиваемой информации в дистанционной заявке. Так, нужно указать лишь дополнительный телефон, лимит кредитования и среднемесячный доход. Кроме того, клиенту необходимо будет сделать фото с паспортом», — уточнили в банке.