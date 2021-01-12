Вести трудовую книжку в бумажном варианте решили более 34,8 млн россиян из 58,1 млн застрахованных, заявление на электронную подали более 5 млн. Это следует из документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Из информации, представленной Пенсионным фондом РФ, по состоянию на 29 декабря 2020 года из 58 122 955 застрахованных лиц 34 881 002 гражданина изъявили желание вести трудовую книжку в бумажном виде, а 5 168 011 граждан о формировании сведений о трудовой деятельности в электронном виде», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа Минтруда «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек».