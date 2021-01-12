Банк «Центр-инвест» предлагает специальные кредитные условия в рамках поддержки медицинских работников, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Врачи, медсестры и медбратья могут рефинансировать потребительский , ипотечный или автокредит другого банка на льготных условиях, а также получить снижение ставки по уже действующим кредитным договорам в банке «Центр-инвест».

Снижение процентной ставки по действующим кредитным договорам для медработников составит 0,5 процентного пункта. Скидка по программам рефинансирования также равна 0,5 п. п. от базовых условий. Условия по снижению ставки и рефинансированию будут действовать в течение 2021 года.

Чтобы воспользоваться данной программой, необходимо заполнить заявку на сайте банка и предоставить документы.