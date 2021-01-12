Андрей Черкашин приступил к руководству Дальневосточным банком СберБанка . Об этом сообщили во вторник в указанном территориальном подразделении кредитной организации, уточнив, что соответствующее согласование от Центрального банка РФ было получено в конце прошлого года.

До назначения на пост председателя Дальневосточного СберБанка Черкашин занимал должность управляющего Владимирским отделением Волго-Вятского банка СберБанка.

Андрей Черкашин работает в СберБанке с 1994 года, за это время занимал разные руководящие позиции в территориальных банках, в том числе был заместителем председателя, работал в бизнес-подразделениях центрального аппарата. С 2018 года возглавлял Владимирское отделение.

В состав Дальневосточного банка «Сбера» входят отделения, работающие в восьми субъектах РФ: Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе.



В релизе указано, что Дмитрий Суховерхов, ранее занимавший должность председателя Дальневосточного банка, перешел на позицию председателя Уральского банка СберБанка. При этом на странице Уральского банка на сайте «Сбера» председателем этого структурного подразделения пока значится Черкашин Владимир Алексеевич.